Jetzt machen die Wilden auch noch Ketchup!

Das neue Ketchup besteht zu 100 Prozent aus in der Sonne gereiften Paradeisern aus der Steiermark. Ohne Chemie, dennoch zwei Jahre haltbar. Und es schmeckt vorzüglich. Aktuell zu haben ist es in den Hofläden der „jungen Widen“, im Stadtbauernhof in Graz sowie in den Genussecken der Lagerhäuser. Und vielleicht springen ja bald auch die Supermärkte auf.