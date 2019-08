Immer mehr Ladegut landet auf steirischer Autobahn

Verlorene Gegenstände auf Fahrbahnen sind ein hohes Sicherheitsrisiko. Ausweich- oder unvermittelte Bremsmanöver lösen gefährliche Situationen aus, Unfälle sind keine Seltenheit. 1.383 Meldungen über einen Verlust von Ladegut registrierte die Asfinag auf den Autobahnen und Schnellstraßenin der Steiermark und in Kärnten. Während in Kärnten 2018 mit 326 Meldungen nur 47 mehr als 2017 gemeldet wurden, stieg die Zahl in der Steiermark um knapp 34 Prozent auf 1.057 an.