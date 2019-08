Parkdelikt: Grazerin sitzt in Griechenland fest

Seit mittlerweile 25 Jahren verbringt eine Grazerin ihren Urlaub gemeinsam mit ihrem Ehemann in Nea Kallikratia in Griechenland. „Aber so etwas ist uns noch nie passiert“, so die verzweifelte 76-Jährige, die - anstatt entspannte Tage genießen zu können - nun vor großen Problemen steht. Aufgrund eines Parkdelikts wurden der gehbehinderten Frau im Urlaubsland Kennzeichen und Führerschein abgenommen, für 60 Tage. Das Paar sitzt damit in Griechenland fest, der Traum von der Heimreise am 19. August mit dem eigenen Auto: geplatzt.