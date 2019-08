Die Amigos: „Wir setzen auf Handschlagqualität“

Amigos live

Die Amigos sind mit ihrem neuen Erfolgsalbum „Babylon“ auch noch einige Male live bei uns zu sehen. Am 13. September im Congress Innsbruck, am 28. September in St. Georgen a. d. Gusen, am 29. September in der Stadthalle Zwettl, am 18. Oktober im Linzer Brucknerhaus, am 19. Oktober im Bregenzer Festspielhaus, am 22. November im VAZ St. Pölten, am 23. November in der Wiener Neustädter Arena Nova und am 24. November in der Grazer Stadthalle. Alle weiteren Termine und Tickets unter www.die-amigos.de.