Volbeat: Frontalangriff auf die großen Stadien

Alte Die-Hard-Fans wissen ohnehin, dass die wilden Zeiten Volbeats längst vorbei sind. Dass eine gewisse Stiladaptierung nötig war, um in den internationalen Billings nach oben zu rutschen, streitet Poulsen erst gar nicht ab. „Über die Jahre ist die Entwicklung unverkennbar, dass die Rocksongs die Metalsongs überlagert haben. Das ist unsere Entwicklung und die ging ganz natürlich vonstatten. Wenn ich einen Song der Manic Street Preachers höre, dann bekomme ich Gänsehaut. Genau das ist mein Ziel mit Volbeat. Ich will, dass die Menschen das auch bei unseren Songs spüren und darauf arbeiten wir hin.“ Hitverdächte Ohrwürmer der seichteren Natur finden sich auf dem neuen Album zuhauf. So beginnt etwa „Last Day Under The Sun“ mit einem einprägsamen AC/DC-Riff und verwandelt sich im Refrain zu einem eingängigen Vokal-Inferno. „Pelvis On Fire“ erinnert mit seiner Elvis-Presley- und Misfits-Attitüde an den Top-Hit „Said Man’s Tongue“, während „Rewind The Exit“ mit seiner balladesken 80er-Verbeugung fast schon zu kitschig ausfällt. „Cloud 9“ ist eine etwas härtere Version eines modernen Bon-Jovi-Songs und die bekannte Single „Leviathan“ wohl endgültig der Eintritt in die Herzen der Formatradios.