Diebe im Auto: Polizisten schlugen Scheiben ein

In der Nacht auf Freitag brachen vorerst Unbekannte im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim in eine Trafik ein, doch zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits die Polizei an ihre Fersen geheftet. Sie verfolgte die Verdächtigen bis nach Graz, wo sie sich im Auto einsperrten. Also schlugen die Uniformierten die Scheiben ein.