Hamilton war so krank, dass Ocon alarmiert wurde

Starke Halsschmerzen

Hamilton hatte am Freitag so starke Halsschmerzen, dass sein Einsatz am Samstag mehr als fraglich war. „Mir ging es nicht wirklich gut am Morgen, mein Hals tat mir weh, deshalb waren wir beim Team auf einen Pilotenwechsel vorbereitet. Ocon wurde extra aus Großbritannien eingeflogen. Das dritte Training am Vormittag habe ich noch geschafft, wir waren aber bereit, den zweiten Fahrer reinzusetzen“, erzählte Hamilton “motosport.com". Laut Mercedes-Sportchef Toto Wolff geht eine Grippe im Paddock um.