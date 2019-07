Ukraine beschlagnahmt russischen Tanker

Ukrainische Behörden haben im Hafen von Izmail an der Donau ein russisches Tankschiff festgesetzt. Das Schiff sei an jenem Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch beteiligt gewesen, bei dem drei ukrainische Marineboote von Russland beschlagnahmt und deren Besatzungen verhaftet worden waren, so ukrainische Sicherheitskräfte am Donnerstag. Der umgetaufte Tanker sei in die Donauhafenstadt in der Region Odessa, nahe dem Schwarzen Meer eingelaufen und dann sei seine wahre Identität festgestellt worden, hieß es weiter. Die Regierung in Moskau nannte das Vorgehen eine Provokation und drohte mit Gegenmaßnahmen. Wenig später wurde die Tanker-Besatzung freigelassen. Das Schiff selbst bleibt aber weiterhin unter Verschluss.