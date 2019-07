Helden am Bau schwitzen in der Gluthitze

Schauplatz-Wechsel: Ein Asphaltierer-Trupp werkt gerade an den Außenanlagen beim Wohnbau-Projekt Glanbogen in Salzburg-Liefering. „Beim Auftragen ist der Asphalt an die 160 Grad heiß“, schildert Polier Klaus Wieland. Am härtesten: Das händische Auftragen, überall dort wo die Maschine nicht hinkommt.