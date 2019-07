Rührend! Dieses Foto begeistert die Sport-Welt

Ein erstes Treffen der beiden gab’s bereits im April. „Er sieht diejenigen, die wie er aussehen, und ich denke, er kann sich gut in sie hineinversetzen“, erzählt der Vater des jungen Fußballfans. Und Pickett sagt: „Ich kann meinen Arm für etwas Größeres als mich selbst benutzen. Ich bin in der Lage, so viele Kinder und Menschen zu beeinflussen, die vielleicht keinen Ausweg sehen.“ Großartige Worte!