Patrick Schwarzenegger in fiesester Filmrolle!

Schwarzenegger ließ sich von Brad Pitt in „Fight Club“ inspirieren

Schwarzenegger selbst ließ in demselben Interview durchblicken, wie viel ihm an der Rolle des Daniel gelegen ist. Er habe sich an allen wichtigen Entscheidungen, von der Garderobe bis zu den Dialogen, konstruktiv beteiligt und die Figur vom Drehbuch bis vor die Kamera mitgeformt. Eine Inspiration für seine Performance: Brad Pitt in „Fight Club“.