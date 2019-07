Mit Spielzeugpistole Stammlokal ausgeraubt

Mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole und einem aufgeklebten Schnurrbart stürmte ein mit Sonnenbrille und Kapuzenpulli vermummter Mann Mitte April kurz vor der Sperrstunde in ein Lokal in Matrei in Osttirol. Er bedrohte die Kellnerin, bediente sich dann selbst und flüchtete mit über 2000 Euro.