18 Jahre nach Mord: Vier Personen jetzt angeklagt

Anklage noch nicht rechtskräftig

Zwei der mutmaßlichen Täter sitzen in Graz in Untersuchungshaft, ein dritter sowie die Frau befinden sich in der Slowakei in Haft, sollen aber ausgeliefert werden. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, da sie erst übersetzt werden muss. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.