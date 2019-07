Maskierter überfiel mit Messer Tankstelle in Graz

Mit einem Klappmesser bewaffnet und einer Voll-Gesichtsmaske betrat am Donnerstag um 1.13 Uhr ein Unbekannter die Shell-Tankstelle in der Wiender Straße 180. Völlig unerschrocken schritt er direkt Richtung Kassenlade, schob die geschockte Angestellte (53) mit der linken Hand zur Seite und bediente sich selbst an der Kasse. Das Geld stopfte er in seine Kapuzenjacke und verschwand sogleich wieder. Zu Fuß flüchtete er Richtung Hauptbahnhof.