Kastenwagen-Lenker belästigt junge Mopedfahrerin

Die 16-jährige Südoststeirerin fuhr mit ihrem Moped gegen 21 Uhr auf der B66 in Richtung Feldbach. Sie wurde dabei offensichtlich von einem dunkelblauen Kastenwagen verfolgt. Im Kreuzungsbereich von Wilhelmsdorf überholte das Fahrzeug das Moped. Der Lenker hielt an, stieg aus und führte an sich selbst sexuelle Handlungen aus.