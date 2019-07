Merkels Gesundheit: „Kann nur Arzt entscheiden“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel fiel in letzter Zeit immer wieder durch ihre Zitteranfälle auf. Zuletzt beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am Mittwoch in Berlin. Laut einer Umfrage sind sich die Deutschen einig: Ihr Gesundheitszustand sei Privatsache, sie schulde der Öffentlichkeit keine Erklärung.