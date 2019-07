17-Jähriger pariert Elfer und stirbt kurz danach

Was war passiert? In einem Match wurde der gegnerischen Mannschaft ein Strafstoß zugesprochen. Diesen hielt „Piki“ - so der Spitzname von Ramon Ismael Coronel - und klopfte sich danach auf seine Brust. Die Folge: Zum Entsetzen aller Anwesenden brach er plötzlich zusammen. „Er war überglücklich, weil er den Elfmeter gehalten hatte, ließ sich feiern, dann fiel er plötzlich zu Boden“, wird sein Cousin in der Zeitung „Reconquista Hoy“ zitiert.