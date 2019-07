Start für eine musikalische Weltreise an der Mur

Hommage an Karlheinz Miklin

Ein Abend schließlich musste kurzfristig geändert werden. Aus dem Konzert von Karlheinz Miklin am 2. August ist nun eine Hommage an den jüngst verstorbenen Saxophon-Meister geworden, bei der ihn viele seiner musikalischen Weggefährten auf der Bühne am Mariahilferplatz ehren werden.