Aktion 20.000: ÖGB Tirol fordert Wiederaufnahme

Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth sieht in der Aktion 20.000 ein „Erfolgsprojekt“. Auch er ist für eine Wiederaufnahme. Wohlgemuth verweist auf Daten, wonach mehr als jeder zweite Langzeitarbeitslose über 50 ist: „Gerade in Zeiten von Hochkonjunktur müssen wir in diese Menschen investieren.“ So könne verhindert werden, dass diese bei Konjunkturabschwächung auf der Strecke bleiben.