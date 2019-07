Das Programm der Salzburger Festspiele 2019

Vor dem großen Jubiläumsjahr 2020 blicken die Salzburger Festspiele heuer noch einmal zurück - in die Zeit der Antike und ihrer Mythen. Wenn am kommenden Freitag (20. Juli) mit dem „Jedermann“ und dem Konzertreigen der Ouverture spirituelle der selbst mythenumrankte Kulturtanker an der Salzach in See sticht, werden die Sagen der alten Griechen das Rote Band des heurigen Spielplans darstellen.