Zwei junge Männer gerieten in Bergnot

„Der Steig ist zwar markiert, er führt aber durch schwieriges Schrofengelände. Die Burschen sind oben in den Schnee gekommen, der war pickelhart“, teilte der Ortsstellenleiter der Bergrettung Leogang, Johann Embacher, in einer Aussendung mit. In der aufkommenden Dunkelheit verloren die beiden dann den Steig aus den Augen und verirrten sich. Trotz der großer Absturzgefahr alarmierten sie die Bergrettung erst gegen 23.30 Uhr.