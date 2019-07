„Stimmen im Kopf haben es mir befohlen“

Gutachten in Auftrag gegeben

In den Einvernahmen durch Ermittler des Landeskriminalamtes (Außenstelle Süd) gestand der Verdächtige den schockierenden Angriff. Er sei seinem Lebensretter dankbar, aber „Stimmen im Kopf“ hätten ihm die Wahnsinnstat befohlen. Der Afrikaner wurde bereits in das Gefangenhaus des Landesgerichtes Wien eingeliefert. Jetzt müssen psychiatrische Gutachter seinen Geisteszustand klären ...