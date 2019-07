So ehrlich sind die Salzburger

Dass die Salzburger ehrliche Finder sind, beweisen auch Fälle aus der Vergangenheit: So gab etwa ein damals 17-Jähriger in Saalbach ein gefundenes Geldbündel - 18.600 Euro - ab. Ein Jahr lang meldete sich kein Besitzer, der Jugendliche bekam das Geld zurück. Eine Gruppe von Jugendlichen brachte zudem ein Kuvert mit 10.000 Euro zum Fundamt. Es gehörte einem älteren Herrn. Und im Taxi einer Salzburgerin blieben einmal 20.000 Euro in bar liegen. Die Chauffeurin gab das Geld umgehend ab.