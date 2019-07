Kurz: „Es geht um Sicherheit in Österreich“

ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist am Mittwoch in Jerusalem vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu empfangen worden. „Hier erfährt man die Trends früher, als sie in Österreich ankommen“, zieht der Alt-Kanzler Bilanz seiner Reise: „In Israel bekommt man Einblick, Einschätzungen und Anregungen, wie es in dieser heiklen Region weitergeht, etwa in den Bereichen Iran, Migration oder Sicherheit.“