Blick aufs Handy: Junge Lenkerin baut Autounfall

Eine 56 Jahre alte Frau aus Feldkirch in Vorarlberg ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hittisau schwer verletzt worden. Eine ihr entgegenkommende 19-jährige Autofahrerin war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit dem Auto der 56-Jährigen zusammengeprallt. Die 19-Jährige war ihren eigenen Angaben zufolge durch einen kurzen Blick aufs Handy abgelenkt gewesen.