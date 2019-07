Mit dem Auto gegen Haus geprallt: Ein Toter

Den zweiten tödlichen Verkehrsunfall innerhalb weniger Tage gibt es inzwischen zu beklagen. Nachdem am Samstagabend in Jennersdorf ein Radfahrer von einem Zug erfasst und getötet wurde, kam es nun in Steinbach zu einem weiteren tragischen Zwischenfall. In in dem kleinen Ortsteil prallte am Montag ein Autofahrer ungebremst gegen ein direkt an der Kirchschlager Straße gelegenes Wohnhaus.