„Totale Überwachung“ soll Temposünder ausbremsen

Nicht zum ersten Mal will Schwechat seinen Temposündern Einhalt gebieten. Vergangenen Sommer sollte das mit Bodenmarkierungen bewerkstelligt werden, heuer greift die Stadt etwas tiefer in die technische Trickkiste: Mit acht Radarmessstationen in der Stadt sowie in Mannswörth, Kledering und Rannersdorf will man mehr Bewusstsein bei den Lenkern erreichen. Versorgt werden die Geschwindigkeitsanzeigen per Sonnenenergie, in der Nacht wird das Solarpanel über die Straßenbeleuchtung mitversorgt. Wann genau die elektronischen Taferln mit fröhlichem oder traurigem Gesicht die Autofahrer loben oder ermahnen, ist aber noch unklar.