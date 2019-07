Heidi Klum zeigt Tokio ihre Brüste

Für die Dreharbeiten ihrer Amazon-Prime-Show „Making the Cut“ jettete Heidi Klum nach einigen romantischen Tagen in Paris nun nach Tokio. Und dort schien die Model-Beauty von der Aussicht auf die Millionenstadt so begeistert zu sein, dass sie diese ihren Fans nicht vorenthalten wollte. Doch irgendwie bekommen die in dem kurzen Clip, den die 46-Jährige auf Instagram stellte, nur recht wenig vom Häusermeer zu sehen.