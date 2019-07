50 Lkw-Fahrer auf der B 320 abgestraft

Seit Samstag gilt die neue Ferienreiseverordnung. Die Ferienreiseverordnung auf der B 320 an jedem Samstag vom 6. Juli bis zum 31. August in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Ab 15 Uhr tritt jeweils das Wochenendfahrverbot gemäß § 42 StVO in Kraft. Bei einer Polizeikontrolle wurden 50 Lkw aus dem Verkehr gezogen, die sich nicht an das Verbot gehalten hatten.