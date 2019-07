Knalleffekt! Atletico hält an Griezmann fest

Also damit hat wirklich niemand gerechnet. Barcelona wollte sogar Antoine Griezmann nächste Woche den Fans vorstellen. Doch daraus wird anscheinend nichts. Denn Atletico sieht den Weltmeister immer noch als den eigenen Spieler und verlangt von ihm, dass er zum Trainingsauftakt am Sonntag erscheint. Und da der Madrider Klub sich mit Barcelona nicht über die finanziellen Bedingungen des Transfers einigen kann, könnte Griezmann am Ende doch noch in der Hauptstadt bleiben.