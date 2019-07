Als es nur noch gewaltig rauschte

Der gröbste Schlamm ist jetzt weg. Was kommt, sind aber die finanziellen Sorgen. Jakober baute vor zehn Jahren die Halle neu auf. „Gegen Hochwasser sind wir nicht speziell versichert. Wer hätte schon daran gedacht? Wir liegen ja auch nicht in der Roten Zone des Manlitzbachs. Und gleich in der Nähe gibt es sogar eine Abflusszone“, sagt Hubert Jakober, der jetzt so wie die vielen anderen Hochwasser-Opfer von Uttendorf auf Unterstützung durch den Katastrophenfonds des Landes hofft.