Serena Williams zittert sich weiter

Das zweite Mal in vier Tagen ist eine Tennis-Größe namens Williams von einem Teenager schwer in Bedrängnis gebracht worden. Im Gegensatz zu ihrer Schwester hat Serena Williams in Wimbledon aber das bessere Ende für sich gehabt. Die 37-jährige US-Amerikanerin setzte sich am Donnerstag in der zweiten Runde gegen die Slowenin Kaja Juvan 2:6, 6:2, 6:4 durch.