Babys tot oder schwer geschädigt: Mütter klagen an

Ein Neugeborenes starb 2014, eine Neunjährige kämpft sich mit Pflegestufe sieben durchs Leben - das sind nur zwei der menschlichen Tragödien, die am Mittwoch den Journalisten in Graz nähergebracht wurden. Vier Frauen erzählten von den Geburtserfahrungen im Krankenhaus Schladming und klagen mithilfe ihrer Anwältin nun an.