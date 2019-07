Polizeibekannter Täter sprach auch von Geiselnahme

Wie die Tiroler Polizei laut „Krone“-Informationen am Tag nach den wilden Szenen in Innsbruck berichtete, sei der 55-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten - wegen „diverser Gewaltdelikte“, so die Ermittler. Des Weiteren vermutet die Polizei, dass der Verdächtige zum Zeitpunkt seiner Taten wohl unter Alkoholeinfluss stand, dementsprechende Untersuchungsergebnisse seien allerdings noch ausständig, hieß es.