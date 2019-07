„Wundert nicht, dass die EU nicht akzeptiert wird“

Hier der Kommentar im Wortlaut:



Unfassbar was sich da in der EU abspielt. Ob diese Frau dafür geeignet ist, kann ich persönlich nicht beurteilen. Aber viel spricht nicht für sie. Paradox ist auch, und sicherlich auch für jedermann verständlich, dass eine Person auf das höchste Amt in Europa gehievt werden soll, die von der Mehrheit gar nicht gewählt wurde, bzw. auch nirgends aufgeschienen ist. Das war vergleichbar so, dass man einen Bundespräsidenten wählt und dann seinem Sekretär das Amt übergibt. Wundern braucht sich niemand, dass die EU immer weniger Akzeptanz bekommt.