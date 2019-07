Italiener Sassoli ist Präsident des EU-Parlaments

Vision von Europa

Nach seiner Wahl am Mittwoch in Straßburg forderte der neue EU-Parlamentspräsident eine gemeinsame Vision für Europa und ein „Gegenmittel gegen die Entartung der Nationalisten, die unsere Geschichte vergiftet haben“. Die EU brauche jetzt eine Vision, dazu seien die europäischen Parteien und neue Instrumente nötig, so Sassoli.