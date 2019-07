17-Jährige bei Reitunfall in Piesendorf verletzt

Das Pferd der jungen Frau, ein Noriker, hatte auf einem Reitgelände in einer Kurve auf dem nassen Gras den Halt verloren. Das Tier stürzte, die Reiterin fiel dabei vom Pferd. Anwesende leisteten Erste Hilfe, dann wurde die Jugendliche mit dem Hubschrauber in das Spital nach Zell am See geflogen.