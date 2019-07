Erste Nacht in Freiheit für Sea-Watch-Kapitänin

Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, Carola Rackete, die am Dienstagabend freigelassen worden ist, hat die Nacht im sizilianischen Agrigent verbracht. Sie übernachtete in derselben Privatwohnung, in der sie unter Hausarrest gestellt worden war. Am Mittwoch ist ein Treffen zwischen Rackete und ihren Rechtsanwälten geplant. Dabei soll die Verteidigungsstrategie besprochen werden.