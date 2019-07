Massu: „Das darf Thiem einfach nicht passieren“

Da auch Alexander Zverev und Stefano Tsitsipas zum Auftakt verloren haben, wird Thiem nach Wimbledon wohl weiter auf Platz vier aufscheinen. Nach der verpatzten Rasen-Saison übersiedelt der 25-Jährige auf Sand. Zuerst startet er beim „500er“ in Hamburg, danach greift er als Nummer eins bei dem von der „Krone“ präsentierten Alpen-Klassiker in Kitzbühel an. „Bei diesen beiden Turnieren muss Dominic wieder voll da sein“, hofft Neo-Manager Straka, „er kann heuer in der zweiten Saison-Hälfte nämlich viel Boden gutmachen ...“