Einbrecher schlugen in Wörgl und Mösern zu

Tageslosung weg

Bereits in der Nacht auf Montag brachen Kriminelle in einen Beherbergungsbetrieb in Mösern ein und entwendeten einen Einwurf-Tresor, in dem sich unter anderem die Tageslosung vom Vortag befand. „Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt“, so die Exekutive.