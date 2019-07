Ex-Bayern-Star Ze Roberto kritisiert Neymar heftig

Neymar steht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, er möchte aber angeblich zurück zum FC Barcelona. Dagegen hat sich in einem ungewöhnlichen Schritt zuletzt der spanische Ligachef Javier Tebas ausgesprochen. „Wenn er sich außerhalb des Spielfeldes nicht korrekt verhält, dann ziehe ich es vor, dass er nicht in La Liga zurückkehrt, weil er kein gutes Vorbild abgibt“, sagte Tebas in einem Radio-Interview.