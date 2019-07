Mercedes: „Unbewaffneter Kampf ums Überleben“

In vierzehn Tagen geht’s zum großen Heim-Grand-Prix von Lewis Hamilton nach Silverstone. Voll motiviert, Toto? „Ich denke, manchmal muss man eine auf die Nase bekommen, um danach noch stärker zurückzukommen“, meinte der Teamchef - und flehte gen Himmel: „Ich hoffe, dass es in England dann so richtig kalt sein wird.“