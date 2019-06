Zwei Paragleiter stürzten im Raum Salzburg ab

Gleich zwei Unfälle passierten am Samstag im Raum Salzburg in luftiger Höhe: Ein deutscher Paragleiter stürzte ausgerechnet in der Gasteiner Ache ab, konnte sich aber am Ufer festhalten und erlitt nur leichte Verletzungen. Ein weiterer Paragleiter verlor im Pinzgau die Kontrolle über seinen Gleitschirm und prallte bei der unsanften Landung mit seinem Bein gegen einen Felsen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zell am See gebracht.