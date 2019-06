Supermarkt nutzt Bananenblätter statt Plastik

Anstatt frisches Gemüse in Plastiksäckchen aufzubewahren, findet man das Gemüse im thailändischen Supermarkt Rimping in Bananenblättern wieder. „Die Sachen werden dann zwar etwas schneller alt, aber wir kehren trotzdem nicht zu Plastik zurück“, so Geschäftsführer Atitarn Srisa Nga.