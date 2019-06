Heeresbudget: Blaue orten Schuld bei Türkis

Mario Kunasek hinterlässt zahlreiche Baustellen - so lässt sich die Bilanz des Ex-Ministers in einem Satz zusammenfassen. Die größte ist zweifelsohne das aktuelle Budget, für das er verantwortlich zeichnet. Er habe sich bei den Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen, das Heeresressort sei ihm kein Anliegen gewesen, weil der Steirer seine politische Zukunft immer in seiner Heimat sah. Das werfen ihm Kritiker vor. Dafür, dass das Heer nun vor dem Bankrott steht, machen sie ihn mindestens mitverantwortlich.