Gespanntes Warten auf Electro-Party am Ring

Es ist Abend, tausende Fans blicken zu ihm hoch, bis er mit dem ersten Song auf dem größten Festival Österreichs beginnt: DJ Felice eröffnet jedes Jahr das Electric Love-Festival (ELF) am Salzburgring. „Dieses Gefühl, vor so vielen Menschen auf der Bühne zu stehen, die dich alle erwartungsvoll anschauen und nur auf deinen Eröffnungssong warten, das ist wirklich überwältigend“, erzählt der DJ, der eigentlich Wolfram Felice heißt. Nur Wolfram klingt jetzt nicht ganz so DJ-mäßig, deswegen lieber einfach DJ Felice. Der Salzburger hat sich in den vergangenen Jahren durch Auftritte in Wien und Salzburg einen Namen in der österreichischen Electro-Szene gemacht.