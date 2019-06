Streit eskalierte: Kontrahenten in Brust gestochen

Eigentlich hatten die Söhne Probleme miteinander, aufeinander losgegangen sind aber die Väter. Einer von ihnen musste sich am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes und absichtlicher schwerer Körperverletzung verantworten. Er soll einem Mann im Februar in Graz einen Stich in die Brust und einem anderen in die Seite verpasst haben, fühlte sich aber in keiner Weise schuldig. Der Prozess wurde vertagt.