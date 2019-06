Kellnerin spuckt Trumps Sohn ins Gesicht

Ekel-Attacke auf Eric Trump in Chicago: Der Sohn von US-Präsident Donald Trump wollte am Dienstagabend in einem Luxusrestaurant mit Geschäftsfreunden essen, als eine Kellnerin direkt auf ihn zuging und ihm ins Gesicht spuckte. Die junge Frau wurde von Trumps Leibwächtern überwältigt und der Polizei übergeben.