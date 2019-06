Drei-Meter-Hai vor kroatischer Küste gefilmt

Hai-Sichtung in Kroatien: An der Dalmatischen Küste, nahe der Hafenstadt Makarska, ist vor einigen Tagen ein stattlicher Raubfisch gesichtet worden. Ein Video des Hais kursiert derzeit im Netz und sorgt natürlich gerade zu Beginn der Urlaubssaison für Staunen: „Unglaubliche, beeindruckende Begegnung mit einem entspannten, neugierigen ca. 2,5-3-Meter-Hai in Kroatien“, schreibt ein Augenzeuge auf YouTube.