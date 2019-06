Aufsehen um angeblich „illegale“ Deponie

Ein der „Krone“ zugespielter anonymer Brief eines „besorgten Bürgers aus Thiersee“ mit höchst brisantem Inhalt führte am Dienstag zu einem Lokalaugenschein. Darin wurde der Verdacht geäußert, dass in Hinterthiersee auf einer Wiese illegal Asbest von einer Großbaustelle entsorgt wird. Der Lokalaugenschein ergab: Fehlanzeige!